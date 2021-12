"Ty oszczerco!", "jesteś kanalią". Giertych uderza w dziennikarza i grozi pozwami Anna Piotrowska

Jeżeli sugerowałeś, że zgodnie z prawem PiS wlazł do mojej sypialni, do moich spowiedzi i do tajemnic moich klientów to jesteś kanalią – napisał na Twitterze Roman Giertych. Mecenas zaatakował dziennikarza Polsat News za wtorkową rozmowę z Borysem Budką.