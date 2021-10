TSUE orzekł milion euro dziennie kary dla Polski. Horała: Próba uzurpacji kompetencji, które nie zostały przyznane w traktatach

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała pytany był na antenie radiowej Jedynki o kolejną karę finansową, którą Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył na Polskę.

- Znów mamy do czynienia w tej sprawie z kolejnym krokiem, na drodze, którą już zdefiniowaliśmy, czyli próby uzurpacji instytucji europejskiej, w tym przypadku Trybunału Sprawiedliwości, kompetencji, które nie zostały mu przyznane w traktatach – mówił wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Ocenił, że nigdzie w unijnych traktatach nie napisano, że organizacja wymiaru sprawiedliwości została przekazana instytucjom unijnym. – Skoro nie przekazały, to tych kompetencji po stronie instytucji europejskich nie ma. Nie mogą sobie same wymyślać i dodawać – zaznaczył.

- Krótko mówiąc, ten wyrok nie obowiązuje – skwitował.

Kolejna kara dla Polski

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w środę zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości miliona euro dziennie. To kara za niezawieszenie stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.