Trybunał Konstytucyjny: Prawo krajowe ma pierwszeństwo przed prawem unijnym

Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu w pełnym składzie pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej orzekł w czwartek, że polskie prawo krajowe jest nadrzędne wobec prawa Unii Europejskiej. Orzeczenie Trybunału zapadło większością głosów sędziów. Zdania odrębne zgłosili sędziowie Pszczółkowski i Wyrembak.

Wyrok TK zapadł w wyniku postępowania, które wszczęto na obszerny wniosek złożony pod koniec marca przez premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu w swoim wniosku do TK wnosił o kompleksowe zbadanie zgodności z przepisami polskiej konstytucji zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym, która została zapisana w Traktacie o Unii Europejskiej. Wniosek polskiego premiera był reakcją na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, który wypowiedział się co do prawa polskich sądów do oceny legalności procesu mianowania sędziów w Polsce. Obok zasady prymatu prawa unijnego nad krajowym wniosek premiera dotyczył także kontroli zgodności z polską konstytucją zasady lojalnej współpracy UE i państw członkowskich.