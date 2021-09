TOP lista płaszczy i kurtek na jesień. Zobacz, jakie modele będą najmodniejsze w tym sezonie

Czy to z eleganckim płaszczem, czy też do swobodnych, sportowych stylizacji – szalik marki Superdry można łączyć na wiele sposobów.

Wśród płaszczy znajdziemy mnóstwo różnych fasonów. Bez problemu znajdziemy płaszcze pasujące na każdą okazję. Płaszcze od długiego czasu goszczą w kobiecych garderobach i uważane są za klasykę. Świetnie pasują do bardziej okrągłych figur i zakrywają mankamenty, takie jak wystający brzuszek oraz masywniejsze uda. Najbardziej klasycznym fasonem płaszcza jest tzw. trencz. Można znaleźć modele zarówno eleganckie, jak i sportowe. Płaszcz zdecydowanie bardziej będzie pasował do eleganckiego stylu niż kurtka.

W połowie bluzka, w połowie kurtka: overshirt Stanny Flanny marki Noisy May to swobodny trendowy model dla kobiet świadomych mody.

Idealny klasyk do modnych stylów na co dzień: kurtka jeansowa RRMarc marki Redefined Rebel przekonuje atrakcyjnym stylem vintage/sprania w wyluzowanej atmosferze lat dziewięćdziesiątych.

Dla kobiet, które stawiają na komfort i wygodę zdecydowanie poleca się zakup kurtki. Nie musi wcale wiązać się to ze sportowym stylem. Wielu projektantów bierze pod uwagę to, że kobiety stawiają teraz na komfort i elegancję w jednym. Trzeba pamiętać jednak, że nawet elegancka kurtka zalecana jest raczej na spotkania nieformalne.

Kurtka czy płaszcz - co wybrać?

Często zastanawiamy się, co będzie bardziej odpowiednie - kurtka czy płaszcz? Otóż wybór nie zawsze jest oczywisty. Tak jak, wspominaliśmy wyżej, płaszcz z definicji będzie bardziej elegancki. Na co jednak należy zwrócić uwagę przy wybieraniu okrycia wierzchniego na jesień? Zastanów się, jaki styl wybierasz częściej. Nosisz się na sportowo, czy stawiasz na elegancki szyk? Jeśli częściej wybierasz sportowe stylizacje, będziesz bardziej zadowolona z wyboru kurtki. Nie tylko będzie bardziej pasować do Twojego stylu, ale będzie również bardziej komfortowa. W drugiej kolejności zastanów się, jaki masz typ sylwetki. Kobiety o pełniejszych kształtach lepiej będą czuły się w płaszczach. Warto również zwrócić uwagę na to, czy wybrany fason jest dopasowany do ciała, czy jest w stylu oversize. Panie o szerszych ramionach powinny zwrócić uwagę na to, jaki jest kołnierz oraz czy płaszcz lub kurtka posiadają kaptur. Duże kołnierze i kaptury dodatkowo poszerzą nam barki.