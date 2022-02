"To, że jest pijaństwo, to możemy się tego domyślać". Ochojska o służbach na granicy

Związana z Platformą Obywatelską eurodeputowana Janina Ochojska podczas jednego ze swoich wystąpień zasugerowała, że wśród polskich żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej dochodzi do aktów pijaństwa - pisze portal tvp.info.

Te służby oczywiście też zachowują się bardzo różnie. To, że jest pijaństwo, to właściwie możemy się tego domyślać, więc młodzi ludzie, dzieci, stają się świadkami scen, do których nie były przyzwyczajone. I mówienie o honorze wojska czy wspaniałości działań policji staje się taką pustą mową - mówiła Ochojska.