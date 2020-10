To jest rewolucja młodych, ich mit założycielski

Wiem też, że niestety bardzo często mężczyźni zostawiają kobiety same sobie w takich wypadkach, co jest wyrazem zwykłego tchórzostwa i postępowania, które dla mnie jest niegodne. Co do werdyktu Trybunału Konstytucyjnego i dramatu rodziców, którzy są rodzicami chorego dziecka, nie potrafię się inaczej zachować niż milczeć. Uważam również, że dlatego człowiek ma wolną wolę, żeby w takich wypadkach samemu podejmować decyzje. Żadne prawo, żadne zakazy nie powinny zmuszać nikogo do czegokolwiek. Do heroizmu ponad ludzkie siły. Rodzice chorego dziecka powinni mieć możliwość dokonania wyboru i zawsze będzie on dramatyczny. Nikt niepostawiony w takiej sytuacji nie zrozumie tego dramatu i nikt nie powinien za nich decydować.

Niemniej patrząc na protesty przeciwko wyrokowi trybunału, trudno mi pozbyć się przygnębienia i smutku. Myślę, że byłyby one znacznie skuteczniejsze, gdyby były pozbawione rażącej wulgarności, a całkowicie nieakceptowalne są dla mnie profanacje. Trzeba jednak powiedzieć – to jest rewolucja młodych ludzi, stąd rządzi się innymi prawami, co też staram się zrozumieć. Bliska mi osoba powiedziała, że protestuje, bo walczy o wolność.