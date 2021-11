"To był warunek Putina". Białorusini rozgoryczeni po rozmowie Merkel z Łukaszenką

"To policzek wymierzony białoruskiemu narodowi"

Jak się okazuje, o planach rozmowy niemieckiej kanclerz z Łukaszenką nie zostało poinformowane środowisko białoruskiej opozycji. O sprawie informuje Wirtualna Polska. W rozmowie z tym serwisem jeden z najważniejszych przedstawicieli białoruskiej diaspory w Polsce mówi wprost: „Białoruski naród czuje się zdradzony”. – Ten telefon to policzek wymierzony białoruskiemu narodowi. Właśnie o to chodziło Putinowi i Łukaszence – dopuszczenie go do negocjacyjnego stołu – podkreśla aktywista.