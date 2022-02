"The Voice Senior 3" FINAŁ. Krzysztof Prusik wielkim zwycięzcą programu! Reprezentant drużyny Witolda Paszta triumfuje!

W drużyny Witolda Paszta jako pierwszy wystąpił Krzysztof Prusik. Mężczyzna zaśpiewał piosenkę "Please forgive me". Następnie przyszedł czas na kwartet "Lepiej późno niż wcale", którzy zaśpiewali "Zacznij od Bacha". Witold Paszt zdecydował, że do kolejnego etapu awansuje Krzysztof Prusik!

Jako pierwszy na scenie finałowego odcinka "The Voice Senior 3" pojawił się Andrzej Biliński z drużyny Alicji Majewskiej. Mężczyzna zmierzył się z utworem "You are so beautiful". Następnie mikrofon przejęła Iwona Dołowska, która zaśpiewała "Rozmowę przez Ocean". Alicja Majewska zdecydowała, że z jej drużyny do kolejnego etapu awansuje Andrzej Biliński!

Jako ostatni na scenie pojawili się reprezentanci drużyny Maryli Rodowicz. Larysa Tsoy zmierzyła się z kompozycją "One Way Ticket". Później mikrofon przejął Ryszard Wagner, który zaśpiewał piosenkę "We Are the Champions". Maryla Rodowicz, po fenomenalnych występach swoich zawodników, postanowiła, że do ścisłego finału awansuje Larysa Tsoy! Publiczność i inni trenerzy byli w szoku, bo - jak powiedział Witold Paszt - to Ryszard pozamiatał scenę.

Kolejny etap rozpoczął się od występu Andrzeja Bilińskiego, który zaśpiewał piosenkę "Wymyśliłem ciebie". Następnie Jerzy Herman zaśpiewał "For once in my life". Jako trzeci pojawił się Krzysztof Prusik, który wykonał "Dopóki jesteś". Później pojawiła się Larysa Tsoy, która zmierzyła się z "Kolorowymi jarmarkami". W kolejnej rundzie Andrzej Biliński zaśpiewał "Jednego serca". Jerzy Herman zaśpiewał "Born to be wild". Krzysztof Prusik zmierzył się z utworem "You are my destiny". Larysa Tsoy z kolei na warsztat wzięła utwór "The Best".