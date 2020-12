Tańsza polisa za informacje o punktach karnych? Coraz więcej kierowców popiera takie rozwiązanie

Firmy unikają płacenia podatku dochodowego w Polsce Alarmujący raport Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

Alarmujące dane płyną z najnowszego raportu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. W Polsce od lat trwa moda na niepłacenie podatku dochodowego CIT przez firmy. Unikają go choćby międzynarodowe spółki z wielkim kapitałem, od których polski fiskus w ostatnich latach często nie obejrzał nawet złamanego grosza. Inne płacą symobliczną złotówkę na poczet statystyki. A jeszcze inne konsekwentnie wykazują nie tyle zyski, co straty, choć brak rentowności nie skłania ich do wycofania biznesu znad Wisły. Eksperci Polskiego Towarzystwa Gospodarczego przekonują, że priorytetem Ministerstwa Finansów w obecnej sytuacji powinno być dalsze uszczelnienie systemu poboru podatku CIT. W ten sposób co roku do budżetu państwa wracałoby kilkanaście miliardów złotych, które teraz przeciekają fiskusowi przez palce. Resort finansów zdaje się znać ten problem i podjął już pierwsze środki zaradcze w tym kierunku.