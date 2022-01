Szefowa MSZ Niemiec w Moskwie. Dużo o „wspólnym europejskim domu”

Baerbock wielokrotnie odwoływała się do „wspólnego europejskiego domu”, którego częścią jest Rosja, i zauważyła, że w Europie muszą istnieć wspólne zasady, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i ochrony praw człowieka. Jako przykłady łamania tych zasad podała sprawę opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i decyzję rosyjskiego sądu o likwidacji Memoriału. Ławrow odpowiedział, że Rosja „nie może zaakceptować żadnych żądań dotyczących naszych sił zbrojnych na naszej własnej ziemi”. Wezwał też Niemcy do wywarcia wpływu na Ukrainę, by ta realizowała porozumienia mińskie.