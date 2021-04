Szef KRPM zapowiada przyspieszenie szczepień i dementuje informacje ws. Rzeszowa

Pełnomocnik rządu ds. szczepień przekazał, że w drugim kwartale nastąpi znaczne przyspieszenie szczepień Polaków. - W najbliższych dwóch tygodniach trafi do punktów szczepień w całej Polsce ponad 2 miliony szczepionek. Będą na bieżąco wykorzystywane – mówił. Michał Dworczyk odniósł się także do informacji o masowych szczepieniach w Rzeszowie, które miałyby mieć związek z wyborami na prezydenta miasta . - To są kłamstwa, nieprawdziwe informacje – stwierdził minister.

Szef KRPM Michał Dworczyk poinformował, że „drugi kwartał to znaczne przyspieszenie szczepień”. - Wymaga większej pracy nie tylko od tych, który to koordynują, ale też od punktów szczepień (…) W najbliższych dwóch tygodniach trafi do punktów szczepień w całej Polsce ponad 2 miliony szczepionek. Będą na bieżąco wykorzystywane – mówił.

Minister dodał, że musimy być bardziej elastyczni, myśleć o sytuacjach, kiedy będzie punktowy nadmiar szczepionek. - Przyspieszenie jest szalenie ważne nie tylko ze względu na pokonanie pandemii, ale też ze względu na ten moment, w którym się znajdujemy, czyli trzecią falę – powiedział. Przyspieszenie szczepień seniorów Jako „krótkotrwały cel” szef KPRM wskazał przyspieszenie szczepień osób powyżej 60 roku życia. - Chcemy, by wszystkie z nich były zaszczepione jeszcze w kwietniu. Apelujemy do punktów szczepień, by przesuwały pacjentów powyżej 60 roku życia z maja na kwiecień – mówił. - Zwracamy się też do seniorów, by zgłaszali się do punktów i pytali o możliwość przyspieszenia szczepienia. Można też zadzwonić na infolinię 989, by poszukać najbliższego punktu – dodał.

Od 12 kwietnia kolejne grupy osób - Ważne jest dalsze działanie i kalendarz. 12 kwietnia zaczynamy zapisy osób, które urodziły się w 1962, każdego dnia kolejny rocznik będzie dołączał do zapisów – przekazał pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Dworczyk dodał, że pojawiły się pytania odnośnie formularza, za pośrednictwem którego można zgłosić gotowość do szczepienia. - Ten formularz działał między styczniem a marcem. W tej chwili ten formularz już nie działa. Rejestrujemy się na konkretne terminy – mówił.

Rejestracja dla osób w wieku 18-39 lat - Rejestracja dla osób w wieku 18-39 lat, dla tych, którzy za pomocą formularza zgłosili chęć między styczniem a marcem, ruszy wtedy, gdy zbliży się ich grupa wiekowa. Na razie rejestrują się starsze roczniki – mówił szef KRPM. Dworczyk dodał, że wszyscy 40-latkowie, którzy zapisali się na kwiecień, otrzymali już propozycje terminów w maju. - Jeśli chodzi o wolne terminy do końca kwietnia, mamy ich około 900 tysięcy w całej Polsce (…) Terminy są sukcesywnie zapełniane zgłoszeniami. W te kwietniowe terminy chcemy, by trafiło te ponad pół miliona osób powyżej 60. roku życia – mówił. Szczepienia na Podkarpaciu Szef KPRM odniósł się także do informacji, że w Rzeszowie szczególnie duży procent mieszkańców miasta już się zaszczepił, gdyż w niedługim czasie mają się tam odbyć wybory prezydenta miasta. Wskazywała na to m.in. opozycja. - Pojawiły się polityczne insynuacje, że ma to związek z wyborami. To są kłamstwa, nieprawdziwe informacje (…) Apeluję, by dyskutując o szczepieniach, opierać się na sprawdzonych danych – mówił.

Minister dodał, że Podkarpacie plasuje się w środku stawki w porównaniu z innymi województwami– 17 proc. mieszkańców jest już zaszczepionych. - Rzekomo bardzo duży procent mieszkańców Rzeszowa został zaszczepiony. Pojawiały się cyfry kilkudziesięciu procent. Są miasta w Polsce, gdzie jest podmiot główny, mający tam siedzibę. Ten podmiot ma kilkadziesiąt punktów na terenie województwa, gdzie realizuje szczepienia – przekazał.

Sprecyzował, że są szczepione osoby z całego województwa za pomocą sieci punktów. - Natomiast zamawianie szczepionek i rozliczanie szczepień prowadzi ten podmiot centralny. W tym wypadku w Rzeszowie. Jeżeli ktoś nie dochowa rzetelności lub ma złą wolę, może powiedzieć, że 43 procent mieszkańców Rzeszowa zostało zaszczepionych, co nie jest prawdą. Bardzo dużo tych osób było szczepionych poza miastem – powiedział Dworczyk.

Dodał, że szczepionki Johnson & Johnson najprawdopodobniej będą wykorzystywane do szczepienia przez wyjazdowe zespoły szczepień. Filip Nowak, p.o. prezesa NFZ: Mieliśmy sygnał, że w Rzeszowie dochodzi do nieprawidłowości Obecny na konferencji Filip Nowak, pełniący obowiązki prezesa NFZ przekonywał z kolei, że Fundusz „od pierwszego dnia epidemii stara się uczestniczyć w walce z tą chorobą”. - Ogromne środki finansowe są przeznaczane na walkę z epidemią. Staramy się sprawdzać wszystkie doniesienia o ewentualnych nieprawidłowościach, byśmy wiedzieli, czy te środki są przeznaczane prawidłowo i czy nie jest zaburzana kolejność szczepień – mówił. Nowak przekazał, że NFZ otrzymało sygnał, iż w Rzeszowie dochodzi do szeregu nieprawidłowości. - Zbadaliśmy populację, która była szczepiona i spróbowaliśmy wyodrębnić te osoby, które ze względu na wiek nie powinny być zaszczepione (…) Najistotniejsze są wyjaśnienia, o które poprosimy ten podmiot z Rzeszowa, jak i inne podmioty, gdzie zauważamy uchybienia – mówił.

