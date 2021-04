Szczepienia w Rzeszowie. Michał Szczerba: Nie ma przypadków

Poseł Michał Szczerba stwierdził, że tylko w zeszłym tygodniu szef KRPM Michał Dworczyk „czterokrotnie zmieniał harmonogram”. - Gdy wydawało się, że już przeprosił i od soboty będzie panował względny spokój i będą przestrzegane zasady, dostaliśmy zdjęcia z Rzeszowa i informacje telefoniczne, że każdy, kto chce, może się ustawić w kolejce i jak nie za pierwszym, to za drugim razem będzie zaszczepiony – mówił parlamentarzysta.

- Jeśli doniesienie dotyczące sytuacji w Rzeszowie się potwierdza, to tam cześć osób mogło otrzymać szczepienia bez wcześniejszych rejestracji (...) My nie mamy pretensji do żadnego z mieszkańców Rzeszowa, ale tej sytuacji trzeba się przyjrzeć – stwierdził polityk.