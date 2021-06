Szczepienia przeciw COVID-19 będą obowiązkowe dla dzieci? Jest nadzieja, że szczepienia będą potrzebne nie co roku, a co dwa, trzy lata

Doktor Konstanty Szułdrzyński poinformował, że odporność i po infekcji, i po szczepionce utrzymuje się dłużej niż oczekiwano. - To jest dobra wiadomość i zdaje się odróżniać tego koronawirusa od innych koronawirusów. U większości ozdrowieńców odporność jest raczej dobra i utrzymuje się. Zapewne potrwa powyżej roku. W przypadku szczepionki miejmy nadzieję, że to będą co najmniej 2-3 lata.

Jeden z doradców premiera uważa, że przy skali konieczności szczepień populacyjnych trudno sobie nawet organizacyjnie wyobrazić żeby to odbywało się co roku. - Ten odstęp 2-3 lat dawałby nam wszystkim jakiś oddech. W tej chwili obserwuje się osoby zaszczepione i sprawdza się jak długo utrzymuje się odporność. Im rzadziej trzeba się będzie szczepić, tym większa szansa, że ta odporność będzie możliwa do uzyskania w całym społeczeństwie. Nikt nie będzie chciał biegać co roku do szczepienia i wydaje się, że takiej konieczności nie ma - ocenił dr Konstanty Szułdrzyński.

W tej chwili jedyną szczepionką dla najmłodszych od 12. roku życia zaaprobowanym w UE jest preparat comirnaty firm Pfizer/BioNTech.