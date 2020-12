Sylwester z ograniczeniami. Muller: Godzina policyjna kojarzy się w Polsce w sposób jednoznaczny

Wszystko wskazuje na to, że wprowadzony przez rząd zakaz przemieszania się w noc sylwestrową będzie obowiązywał. – Godzina policyjna kojarzy się w Polsce w sposób jednoznaczny, dlatego też pan premier odniósł się do tego w ten sposób na konferencji prasowej, natomiast aktualne są przepisy dotyczące ograniczenia przemieszczania się w tym czasie – oświadczył na antenie TVP Info Piotr Muller.

Rzecznik rządu przypomniał, że od godz.19.00 31 grudnia do godz. 6.00 1 stycznia obowiązywało będzie „ograniczenie w przemieszczaniu się”, które regulowane jest w rozporządzeniu. Część prawników wskazuje, że zakaz jest nielegalny i niezgodny z Konstytucją, twierdząc, że rząd wbrew przepisom prawa wprowadza godzinę policyjną. – Godzina policyjna kojarzy się w Polsce w sposób jednoznaczny, dlatego też pan premier odniósł się do tego w ten sposób na konferencji prasowej, natomiast aktualne są przepisy dotyczące ograniczenia przemieszczania się w tym czasie. Wszystko po to, aby właśnie nie dochodziło do zgromadzeń publicznych szerokich. Zresztą one same w sobie są innymi przepisami ograniczone na czas epidemii – tłumaczył Piotr Muller. Rzecznik mówił także, że wszyscy eksperci, z którymi współpracuje polski rząd, wskazują na to, iż trzecia fala jest „po prostu bardzo prawdopodobna”. - Stąd też takie działania wyprzedzające i nie tylko w Polsce, bo również w Niemczech, Holandii, na Litwie, w Czechach, Słowacji. Właściwie w całej Europie mamy takie ograniczenia, które mają zabezpieczyć przed trzecią falą, która jest o tyle bardziej niebezpieczna, że niestety rozpoczyna się z dużo wyższego poziomu startowego jeżeli chodzi o liczbę zachorowań – stwierdził.

Niejasne informacje dotyczące Sylwestra 21 grudnia rząd wydał rozporządzanie, mównice o tym, że przemieszczanie się między godz. 19 dnia 31 grudnia 2020 r. a godz. 6 dnia 1 stycznia 2021 r. jest zakazane, z wyjątkiem przemieszczania się w celach zawodowych lub w celu „zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego”. Jednak kilka dni po publikacji rozporządzenia premier Mateusz Morawiecki oświadczył na konferencji prasowej, że rząd „godziny policyjnej nie wdraża”. - Aby ona mogła być zastosowana, musielibyśmy za zgodą prezydenta wdrożyć stan wyjątkowy. Uważamy że dziś nie jest to niezbędne – mówił w niedzielę. - Apelujemy o nieprzemieszczanie się, również o nieużywanie fajerwerków, o to żeby rzeczywiście ten sylwester minął spokojnie – dodał szef rządu.

RPO: Nie można zakazać przemieszczania się Do sprawy zakazu przemieszczania się odniósł się rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Tłumaczył on, że podstawa ustawowa, która jest powoływana przez rząd, przy wprowadzaniu tego typu ograniczeń, to przepis ustawy z 2008 roku o chorobach zakaźnych. Pozwala ona na to, by w drodze rozporządzenia określać sposób przemieszczania się bądź nakazy określonego sposobu przemieszczania.

- Ale określanie sposobu przemieszczania się to jest przepis, który może nam powiedzieć, że mamy być w pewnej odległości w stosunku do siebie albo że w określony sposób możemy korzystać z komunikacji miejskiej, natomiast nie można z tego przepisu wyciągać wniosku, że można nam całkowicie zakazać przemieszczania się. Warto to jeszcze raz powtórzyć w kontekście zapowiedzi rządowych, które odnosiły się do wprowadzenia tego, co powszechnie się nazywa jako tzw. godzinę policyjną – mówił rzecznik. RPO dodał, że zdecydował się na wydanie oświadczania „z troski o praworządność, z troski o prawo, o zaufanie obywateli do państwa i stanowionego prawa”. - W ten sposób po prostu nie można robić, że tego typu pozbawianie nas praw i wolności obywatelskich, pozbawianie nas istoty tych praw, istoty wolności przemieszczania się na podstawie rozporządzeń nie powinno następować – stwierdził.

Sylwester bez godziny policyjnej?