Wycieraczki samochodowe - jakie są rodzaje wycieraczek? Sprawdź, na co zwrócić uwagę przed zakupem

Wycieraczki samochodowe – jakie wybrać?

Są trzy podstawowe rodzaje wycieraczek samochodowych:

Tradycyjne – w tych wycieraczka metalowe ramię dociska gumowe pióro do szyby.

Płaskie - w tych wycieraczkach ramię jest połączone z piórem. Są one bardziej elastyczne niż tradycyjne wycieraczki samochodowe.

Hybrydowe – to wycieraczki, które są połączeniem dwóch powyższych rodzajów. Mają trochę nowocześniejszą konstrukcję, jednak z tradycyjnym typem mocowania.

Wycieraczki płaskie, dzięki swojej budowie najlepiej przylegają do szyby, przez co są bardziej skuteczne. Musisz pamiętać o tym, że w starszych modelach samochodów może być niemożliwe zamontowanie wycieraczek płaskich.

Właśnie dlatego najważniejsze jest, by najpierw sprawdzić, jakie wycieraczki będą pasować do Twojego auta. Koniecznie sprawdź rozmiar wycieraczek, który pasuje do Twojego modelu samochodu.

Oprócz rozmiaru i rodzaju wycieraczki mogą różnić materiały, z których są wykonane. Wycieraczki samochodowe wykonane z lepszych, ale również przez co i droższych materiałów, wytrzymają dłużej. Wymianę wycieraczek zaleca się raz lub dwa razy do roku, by zachować ich skuteczność. Najlepszym momentem na wymianę wycieraczek jest okres przed i po zimie. Na mrozie wycieraczki zużywają się najszybciej. Jeśli wycieraczki ulegną uszkodzeniu wcześniej, również powinno się je wymienić. Najtańsze odpowiedniki mogą wymagać częstszej wymiany, co na dłuższą metę nie będzie oszczędnością pieniędzy.