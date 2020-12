Sylwester 2020/21 w czasach pandemii. Jak będzie wyglądał? Obostrzenia. Co jest dozwolone? Wycieczki, imprezy, koncerty?

ANDRZEJ DUDA jednym telefonem załatwił otwarcie stoków MEMY. "Bóg, narty, ojczyzna!". Tak internauci żartują z lobbingu prezydenta 3.12.2020

Jarosław Gowin zdradził w Polsacie, że to prezydent Andrzej Duda zadzwonił do niego osobiście i zabronił zamykać narciarskie stoki. To nie mogło przejść niezauważone, tym bardziej że prezydent Duda znany jest ze swojej miłości do nart. Czyżby lobbował we własnej sprawie? Tak to widzą internauci. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.