Ferie 2021 za granicą. Dokąd można pojechać? Włochy, Austria, Słowacja, Turcja, Egipt, Zanzibar. Które kraje są otwarte dla turystów?

Dopytywany, czy oznacza to, że hotele, pensjonaty i kwatery prywatne pozostaną zamknięte do 17 stycznie, odpowiedział "tak, taki jest plan".

- Chcemy żeby w ferie wszyscy zostali w domu, żebyśmy spędzili je tak naprawdę wydłużając pewien czas obostrzeń, kwarantanny, czy izolacji, którą sami sobie narzuciliśmy. W tym sensie chcemy po prostu wydłużyć ten okres, który początkowo zdefiniowaliśmy sobie do końca świąt, po to żeby jeszcze nie rozpoczynać nauki, żeby tę naukę być może rozpocząć po 18 stycznia, zaczynając oczywiście od tych klas najmłodszych - mówił szef resortu zdrowia na antenie RMF FM

Biura podróży i linie lotnicze wciąż mają w swojej ofercie wycieczki zagraniczne . Atrakcyjne ceny niektórych ofert mogą przekonać do wyjazdu tych, których nie zniechęca ryzyko odwołania wycieczki, testy na Covid-19 czy ewentualna kwarantanna po powrocie do kraju.

Ośrodki narciarskie we Włoszech są obecnie zamknięte. Ich otwarcie będzie możliwe od 7 stycznia, pod warunkiem wprowadzenia zasad sanitarnych, m.in. obowiązku zakrywania nosa i ust na wyciągu oraz ograniczenia liczby narciarzy na stoku.

Francja przedłużyła lockdown do 15 grudnia. Decyzja rządu prawdopodobnie uniemożliwi otwarcie ośrodków na czas

Ośrodki narciarskie w Szwajcarii są otwarte, ale decyzją rządu od 14 grudnia Polacy przyjeżdżający do Szwajcarii będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie. Z tego obowiązku nie zwalnia nawet negatywny wynik testu na koronawirusa.

Turyści z Polski wybierający się do Czech są zobowiązani okazać negatywny wynik testu na koronawirusa i wypełnić formularz przyjazdu.

Oferty wyjazdów do Turcji należą do najtańszych - na tle innych kierunków. Ceny zaczynają się już od 1100 zł za tygodniowy pobyt all inclusive.

Egipt 2021

Dla turystów otwarty jest również Egipt. Władze kraju wymagają od wszystkich przylatujących do Egiptu negatywnego testu PCR na obecność koronawirusa, wykonanego do 72h przed odlotem. Jest też możliwość wykonania tekstu na lotnisku w Egipcie, koszt to 30 dol.

Ceny siedmiodniowego wypoczynku all inclusive zaczynają się od 1800 zł.