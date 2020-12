Koronawirus we Włoszech. Zakaz podróży w Wigilię i Sylwestra

Między 21 grudnia i 6 stycznia wprowadzony zostanie dodatkowo zakaz podróżowania między poszczególnymi regionami, możliwy będzie jednak powrót do miejsca zamieszkania, czyli przyjazd do domu na święta. Zaostrzone restrykcje będą obowiązywać 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia, kiedy nie będzie można opuszczać miejsca zamieszkania - wsi, czy miasta.

- Musimy uniknąć trzeciej fali koronawirusa w styczniu, która mogłaby mieć bardzo gwałtowny przebieg. To nie czas na opuszczanie gardy. - oświadczył premier Giuseppe Conte cytowany przez Agencję ANSA. - Nie chcemy za to wprowadzać ogólnokrajowego lockdownu. To nie czas na podziały, musimy wszyscy starać zachowywać się i działać solidarnie. - podkreślił szef włoskiego rządu odnosząc się do niezadowolenia i otwartych protestów ze strony prezydentów niektórych regionów.

- Po raz kolejny nie udało nam się ustalić z rządem wspólnej strategii. Znów powtórzyło się to samo, zostaliśmy wezwani na konsultacje, pokazano nam projekt rozporządzenia, a nasze głosy nie zostały wysłuchane . - powiedział w rozmowie z "Corriere della Sera" prezydent Wenecji Euganejskiej Luca Zaia. - Jesteśmy u progu kolejnego wzrostu zachorowań w styczniu oraz przed ogromną operacją logistyczną związaną ze szczepieniami. Żaden rząd nie ma z tym łatwego zadania, ale brak komunikacji z samorządami powoduje, że staje się ono jeszcze trudniejsze. Jeśli restrykcje będą przedłużane do końca kwietnia, to obywatele zaczną tracić cierpliwość. - dodał.

W czwartek wieczorem ogłoszone został ogłoszony także termin powrotu do zajęć stacjonarnych w szkołach. Od 7 stycznia do klas powrócą wszystkie dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz co najmniej 75% uczniów szkół średnich. Tego samego dnia mają zostać otwarte wyciągi narciarskie.