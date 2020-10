Strajk Kobiet. Jak włączyć się w protest? Ty też możesz wesprzeć kobiety!

Koronawirus: jak zachęcić seniora do pozostania w domu?

Zdając sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie za sobą częste wychodzenie do sklepu, apteki lub na spacer, wielu seniorów pozostaje w domu. Jest jednak grupa osób w wieku podeszłym, która mimo zakazów opuszcza miejsce zamieszkania nawet kilkukrotnie w ciągu dnia, co przez otoczenie odbierane jest jako brak odpowiedzialności. Warto jednak spróbować postawić się w pozycji seniora, którego zachowanie jest determinowane realizacją jego potrzeb. Znając te potrzeby, można podjąć próby zachęcenia osoby starszej, by mimo wszystko pozostała w miejscu bezpiecznym, czyli w domu.