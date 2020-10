Ogólnopolski Strajk Kobiet trwa, do akcji dołączyło ponad 200 miast. Gdzie i kiedy kolejne strajki? Lista protestów, nie tylko w Polsce Julia Karasiewicz

W odpowiedzi na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, która prowadzi do zaostrzenia prawa aborcyjnego, ludzie w całej Polsce wyszli na ulice. Pierwszy strajk miał miejsce w stolicy, w kolejnych dniach dołączyły miasta na terenie całego kraju. To jednak nie koniec protestów - dalsze akcje planowane są w bieżącym tygodniu. Gdzie i kiedy będą się odbywały czarne protesty? W strajkach wzięło już udział ponad 200 miast i miejscowości w całej Polsce, a to nie koniec protestów.