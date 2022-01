Stanowcza reakcja Kukiza na materiał TVN. Zawiadomienie do prokuratury już gotowe

Okazuje się, że do podsłuchiwania nie trzeba Pegasusa, tylko wystarczy mieć do kogoś zaufanie – podkreśla Paweł Kukiz, odnosząc się do materiału TVN24, w którym pojawił się fragment jego prywatnej…

Lider Kukiz’15 dość szybko odniósł się do ujawnionego nagrania. W poniedziałek zrobił to po raz drugi. Polityk zarzucił TVN24, że poświęcony mu materiał był pełen manipulacji i szkalujący go. Co więcej, stwierdził, że wykorzystano w nim zaledwie kilka zdań z półgodzinnej rozmowy. W związku z tym zwrócił się z apelem, zarówno do stacji, jak i osoby która go potajemnie nagrała i – jak można mniemać - dysponuje pełnym zapisem rozmowy.

„Zwracam się z apelem do Artura Groca i stacji TVN24 o zaprzestanie manipulacji opartej na kilku wypowiedzianych przeze mnie w rozmowie zdaniach. Rozmowa bowiem dotyczyła CAŁEJ polskiej "sceny" politycznej a nie jedynie Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczyła moich doświadczeń z KAŻDĄ partią - również Platformą Obywatelską i PSL. Mówiłem też o polskim ustroju politycznym i moich próbach jego zmiany z - w praktyce - autorytarnego na obywatelski, prawdziwie demokratyczny” – napisał na Facebooku Paweł Kukiz i dodał: „Apeluję też o opublikowanie CAŁOŚCI mojej rozmowy z Grocem, by widzowie TVN24 mieli możliwość zweryfikowania zmanipulowanego przez ‘Czarno na Białym’ materiału”.