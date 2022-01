„Manipulacje TVN to mistrzostwo świata”. Sprawa „taśm Kukiza” trafi do prokuratury Anna Piotrowska

Paweł Kukiz, lider Kukiz'15 Fot. Szymon Starnawski / Polska Press

Okazuje się, że do podsłuchiwania nie trzeba Pegasusa, tylko wystarczy mieć do kogoś zaufanie – podkreśla Paweł Kukiz, odnosząc się do materiału TVN24, w którym pojawił się fragment jego prywatnej rozmowy. Lider Kukiz’15 zapowiedział zgłoszenie sprawy do prokuratury.