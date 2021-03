Sondaż: Polacy nie chcą szczepionek z Rosji i Chin

Horban chwali rosyjską szczepionkę

Z kolei prof. Andrzej Horban pytany był na antenie Polskiego Radia, co sądzi na temat szczepionki na koronawirusa produkowanej w Rosji. - Szczepionka rosyjska ma bardzo porządnie zrobione badania klinicznie. Te badania zostały opublikowane w bardzo porządnym piśmie. Z samej metodologii i danych, które podają autorzy, nie można mieć żadnych uwag – przekonywał .

Główny doradca premiera ds. COVID-19 dodał, że gdyby producent szczepionki „był łaskaw złożył dokumentację do Europejskiej Agencji Leków albo do naszego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, to jest rzeczą oczywistą, że należy bardzo poważnie tego typu szczepionkę wziąć pod uwagę”.

- Jeśli chodzi o chińską szczepionkę, to też możemy się spodziewać, że ona jest niezła, ale nie mamy danych ani opublikowanych badań klinicznych ani dostarczonej dokumentacji – wskazał Horban.