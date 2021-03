Chińska szczepionka może trafić do Polski. Czy Polacy będą chcieli się nią szczepić?

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem o możliwości zakupu przez nasz kraj chińskiej szczepionki na koronawirusa. Jako że instytucje europejskie nie rozpoczęły nawet badań nad tym preparatem, wiele wskazuje na to, że szczepionka z Chin nie prędko do nas trafi. Co więcej, większość Polaków deklaruje, że jej nie przyjmie.

Prezydencki minister Krzysztof Szczerski poinformował w poniedziałek, że prezydent Andrzej Duda odbył tego samego dnia rozmowę telefoniczną z przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem. - Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, prezydent poruszył kwestie współpracy polsko-chińskiej w zakresie walki z pandemią koronawirusa, w tym możliwości zakupu przez Polskę szczepionek wyprodukowanych w Chinach – poinformował minister.

Kwestia zakupu chińskiej szczepionki ma być „przedmiotem dalszych ustaleń na poziomie międzyrządowym.”

Z kolei w komunikacie Kancelarii Prezydenta podkreślono, że prezydent „z zadowoleniem przyjął deklarację chińskiego przywódcy o gotowości Pekinu do uczynienia z produkowanych przez chińskie firmy szczepionek przeciw COVID-19 globalnego dobra publicznego”. Muller: Nie ma jeszcze decyzji rządu O kwestię zakupu szczepionek pytany był także rzecznik rządu Piotr Muller. Jednak przekonywał on, że w sprawie chińskiej i rosyjskiej szczepionki nie zapadły jeszcze decyzje. - Analizujemy, jak wygląda sytuacja w innych krajach, które zdecydowały się na tego typu krok - powiedział.

Brak odpowiednich badań Sprowadzanie do Polski chińskich szczepionek może nie być proste. W Państwie Środka obowiązują inne normy dopuszczenia preparatu do masowego użytku (jak dotąd w Chinach opracowano i dopuszczono do stosowania cztery szczepionki przeciwko Covid-19).

I choć przewodniczący Xi Jinping zapewnił polskiego prezydenta o gotowości Chin do uczynienia z produkowanych przez tamtejsze firmy szczepionek przeciw Covid-19 „globalnego dobra publicznego”, to do tego jeszcze daleka droga.

Póki co ani polski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, ani Europejska Agencja Leków nie przebadały jeszcze chińskich preparatów – o co zresztą nie wnosiła sama strona chińska.

Niedzielski: Wszystko jest warunkowane wynikami badań O możliwość zakupu chińskiego lub rosyjskiego preparatu pytany był również minister zdrowia Adam Niedzielski. - Jeżeli chodzi o Sputnika (rosyjski preparat – red.), to nigdy nie będziemy narażali naszych obywateli na ryzyko, jeżeli nie będziemy mieli konkretnych wyników badań – mówił.

Minister dodał, że „wszystko jest warunkowane wynikami badań, to samo dotyczy szczepionki chińskiej i tak dalej". Czy Polacy będą chcieli szczepić się chińskim preparatem? Wiele wskazuje na to, że nawet gdyby chińska szczepionka pojawiła się w Polsce, to mogłoby zabraknąć chętnych do jej wykorzystania. Z sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” sprzed kilku dni wynika, że większość z nas sceptycznie podchodzi do szczepionek ze Wschodu. Na pytanie: „Czy gdyby oznaczałoby to znaczne przyspieszenie terminu szczepienia, przyjęłaby Pani/ przyjąłby Pan szczepionkę rosyjską albo chińską?” zaledwie niespełna 17 procent ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”.

Opcję zaszczepienia rosyjską lub chińską szczepionką „zdecydowanie” lub „raczej” odrzuciło natomiast blisko 73 procent pytanych Polaków.

Szczepionki z Rosji i Chin w krajach UE Na sprowadzanie rosyjskiej i chińskiej szczepionki zdecydowały się Węgry. W ślad za nimi idą Czechy, które już podjęły dziania mające na celu dostarczenie preparatu z Rosji, a zgodnie zapowiedzią, wkrótce także z Chin. Partia rosyjskiej szczepionki dotarła również na Słowację, choć nie dopuścił jej unijny regulator.

