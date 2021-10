Śmierć na planie filmu "Rust", nie żyje Halyna Hutchins. Czy Alec Baldwin poniesie konsekwencje? Jak mogło dojść do tragedii?

Zginęła 42-letnia Halyna Hutchins, odpowiedzialna za zdjęcia, ciężko ranny został scenarzysta i reżyser, 48-letni Joel Souza. Śledczy potwierdzili, że kule wystrzelił 68-letni Alec Baldwin. Hutchins przewieziono natychmiast śmigłowcem do szpitala University of New Mexico, tam jednak lekarze stwierdzi zgon. Souza, który trafił do Regionalnego Centrum Medycznego w Santa Fe, jest w stanie krytycznym.