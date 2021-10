Einar nie żyje. 19-letni szwedzki raper został zastrzelony, przypominało to egzekucję

Szwedzki raper Einár został postrzelony w jednej z luksusowych dzielnic w południowej części Sztokholmie. 19-latek zmarł na miejscu, do tragedii doszło w czwartkowy wieczór.

Zdaniem miejscowych mediów, został on trafiony kilkoma kulami i przypominało to egzekucję. Mieszkający w okolicy ludzie wezwali policję i pogotowie ratunkowe. Próba ratowania rapera na miejscu nie powiodła się. Prawdopodobnie padł on ofiarą porachunków przestępczych, od jakiegoś czasu miał otrzymywać pogróżki.

Einar, tak naprawdę Nils Kurt Erik Einar Grönberg, to bardzo popularny raper młodego pokolenia w Szwecji. Był on między innymi laureatem szwedzkiego odpowiednik nagrody Grammy.