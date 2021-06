Sejm powołał Lidię Staroń na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Polityk wskazał, że prof. Marcin Wiącek, to prawnik i naukowiec. - Unika demonstracji swoich poglądów, dzięki temu jego urząd może być otwarty dla wszystkich (…) Nikt na tej sali nie ma powodu, aby nie zagłosować na Marcina Wiącka. Koalicja Obywatelska jest na tak - zakończył Szczerba.

W ubiegłym tygodniu sejmowa komisja sprawiedliwości - której większość członków przynależy do partii rządzącej - pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Lidii Staroń na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Negatywną opinię uzyskała natomiast kandydatura prof. Marcina Wiącka.

Z kolei Barbara Bartuś z PiS przedstawiając kandydaturę Lidii Staroń podkreśliła, że jest to działaczka społeczna, była poseł i senator. - Od lat skutecznie walczy z korupcją i przejawami patologii w życiu społecznym – mówiła.

O takie rozwiązanie wniósł klub PSL-Koalicja Polska. - Presja ma sens! Opinie niezależnych konstytucjonalistów, racjonalność i normalność wróciła, chociaż chwilowo do polskiego Sejmu. Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się zgodnie z Konstytucją, każdy ze zgłoszonych kandydatów zostanie poddany pod głosowanie - poinformował w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-Koalicji Polskiej.

Staroń z poparciem Kukiz’15

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i lider Kukiz’15 Paweł Kukiz poinformowali w poniedziałek, że zostało zawarte porozumienie programowe pomiędzy tymi dwoma ugrupowania. - Porozumienie zakłada, iż my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz'15 (...), a nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i będą wspierać to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten układ polityczny, który jest dziś w polskim parlamencie, trwał - przekazał Jarosław Kaczyński.