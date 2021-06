Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz ogłosili szczegóły współpracy

- Porozumienie zakłada, iż my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz'15 (...), a nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i będą wspierać to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten układ polityczny, który jest dziś w polskim parlamencie, trwał - przekazał Jarosław Kaczyński na wspólnym wystąpieniu z Paweł Kukizem, dotyczącym umowy programowej między ugrupowaniami.

Lider PiS Jarosław Kaczyński poinformował w poniedziałek, że zostało zawarte porozumienie programowe pomiędzy PiS-em a Kukiz’15. - To porozumienie, zakłada iż my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz’15 – mówił polityk.

Dodał, że na początek PiS wesprze ustawy takie jak antykorupcyjna, o dniu referendalnym oraz o sędziach pokoju. - Ona została już przygotowana w ten sposób, że będzie zgodna z polską Konstytucją, a nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i będą wspierać to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten układ polityczny, który dzisiaj jest w parlamencie, Sejmie, trwał – mówił Kaczyński. Kaczyński: Podejmiemy to ryzyko Lider partii rządzącej stwierdził, że Paweł Kukiz ma „ bardzo wiele interesujących pomysłów, które mogą zmienić jakość polskiej demokracji, polskiego życia publicznego”. - I my podejmiemy to ryzyko, bo to jest czasem trochę ryzykowne, ale podejmiemy to ryzyko wprowadzania tego w życie, oczywiście w taki sposób żeby w każdym wypadku było to zgodne z Konstytucją – oświadczył.

Dodał, że wparcie ze strony Kukiz’15 jest dla PiS bardzo ważne. - Z punktu widzenia po prostu arytmetyki parlamentarnej, ale jest także bardzo ważne, bo oznacza pewne rozszerzenie spektrum politycznego, także poglądów. Tutaj chodzi mi o poglądy obywateli, do których możemy dotrzeć, których możemy przekonywać. Tutaj bardzo liczymy na współpracę, no bo sprawność Pawła Kukiza w tych sprawach, tym przekonywaniu, mówieniu do społeczeństwa jest rzeczywiście niezwykła – stwierdził prezes PiS. Kukiz: Realna szansa na wprowadzenie kluczowych zmian ustrojowych – Przede wszystkim chciałem się podzielić swoją radością z faktu podpisania porozumienia programowego z PiS-em - mówił z kolei Paweł Kukiz.

Dodał, że „po raz pierwszy od przynajmniej 6 lat pojawiła się realna szansa na wprowadzenie kluczowych (…) zmian ustrojowych, które naprowadzają Polskę na drogę państwa w pełni demokratycznego, z tego ustroju semi-demokratycznego, połowicznie demokratycznego, z demokracji partyjnej, która istnieje od 1991 roku – mówił. - W każdym razie umowa z naszej perspektywy jest bardzo korzystna, PiS czy Zjednoczona Prawica jest to jedyna w tej chwili opcja władna wprowadzić te kluczowe zmiany, przegłosować te kluczowe zmiany ustrojowe – stwierdził lider Kukiz’15.

Paweł Kukiz przekazał, że powołany zostanie również zespół do spraw prac nad nadaniem każdemu obywatelowi RP indywidualnego, biernego prawa wyborczego. - Ponieważ obecnie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z takim prawem stadnym, partyjnym bądź tak, jak w przypadku Kukiz’15, najpierw trzeba było stworzyć organizację, która władna jest zebrać w 21 okręgach ponad 100 tysięcy podpisów, by każdy z osobna mógł do parlamentu się dostać – wyjaśniał polityk. Dodał, że PiS i Kukiz’15 chcą pójść w stronę ordynacji mieszanej, na wzór niemiecki. - W wielkim skrócie, 16 list partyjnych, 230 posłów i 230 posłów wybieranych w JOW-ach – tłumaczył Paweł Kukiz. Polityk zapewniał również, że nie będzie miał problemu z poparciem dla Polskiego Ładu. –Tutaj przy okazji chciałem również podziękować PiS-owi za skorzystanie z kilku pomysłów Kukiz’15 jeszcze z ubiegłej kadencji. Kwota wolna od podatku, 30 tysięcy złotych, w 2016 roku składaliśmy taki projekt ustawy. Digitalizacja czy generalnie wykorzystanie przestrzeni internetowej do konsultacji, e-konsultacji z obywatelami. Ożywienie w ogóle aktywności obywatelskiej. To są wszystko sprawy najbliższe mojemu sercu i bardzo się cieszę, że również istnieje nie tylko polityczna, ale także i rzeczywisty, osobisty, osobista chęć wprowadzenia tych zmian przez pana prezesa, PiS – stwierdził.

Kukiz: To jeden z ważniejszych dni w moim życiu Paweł Kukiz dodał, że „to jeden z ważniejszych dni w jego życiu”. - Liczę na owocną współpracę, liczę na to, że będzie w końcu, jeszcze za mojego życia, Polska uzyska takie prawo, gdzie będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy państwem w pełni demokratycznym. Sam w życiu nie dałbym rady tego osiągnąć. Bez pieniędzy, bez szczególnego wsparcia mediów, przy wszechobecnym hejcie, nakręcaniu jednego na drugich i cieszę się, że jest jak jest i mam nadzieję, że wygramy Polskę – mówił polityk. Opozycja krytycznie o porozumieniu - Paweł Kukiz oznajmiając o koalicji z PiS radośnie wspomniał, że będzie razem z Kaczyńskim ratował demokrację w Polsce. To w sumie komentuje się samo – ironizował poseł KO Marcin Kierwiński.

Kukiz stracił instynkt samozachowawczy i chyba zapomniał, że Kaczyński łase na komplementy i stanowiska przystawki zjada bez śpiewu i popijania. Bye bye, Panie Kukiz! - napisał z kolei w mediach społecznościowych poseł PO Wojciech Król.

- Kukiz będzie wspierał układ rządzący, powiedział Kaczyński. Tak właśnie zagorzały przeciwnik partiokracji dołącza do programu koryto+ - ocenił Tomasz Trela z Lewicy.

Politolog: Kukiz wszedł w fazę schyłkową Prof. Antoni Dudek podkreśla w rozmowie z „Polską Times”, że Paweł Kukiz „wszedł w fazę schyłkową”. - On się do tego nie przyzna, ale on zaczął rozumieć, że jego projekt polityczny już się kończy. Jemu już chodzi tylko o to, żeby w przyszłości, jak już zupełnie wypadnie z polityki, a moim zdaniem, nastąpi to za sprawą następnych wyborów parlamentarnych, mieć odpowiedź na pytanie, które będzie za nim do końca życia szło: „A coś ty właściwie Paweł przez te osiem lat w polityce zdziałał”? - tłumaczy politolog.

Dodaje, że Kukiz zrozumiał, że już nie jest w stanie naprawić państwa, ale chce jakąś „ustrojową pamiątkę” po sobie zostawić. - Nie może tego zrobić będąc w opozycji, to postanowił wykorzystać sytuację – tłumaczy ekspert. Współpraca: Dorota Kowalska