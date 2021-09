Rzecznik MŚP za utrzymaniem stałej kwoty składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. "Będzie to niemal trzykrotna podwyżka" OPRAC.: Maciej Badowski

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz apeluje do Sejmu o utrzymanie stałej kwoty składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. - Będzie to niemal trzykrotna podwyżka składki zdrowotnej w stosunku do jej obecnej wysokości – pisze Abramowicz. Zdaniem Rzecznika MŚP, dostrzegając potrzebę dofinansowania systemu opieki zdrowotnej można zaakceptować co najwyżej zwiększenie kwoty, od której wyliczana byłaby składka