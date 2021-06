Rzecznik MŚP apeluje o pomoc m.in. dla klubów nocnych i dyskotek. "Istnieje kilka działalności, które dalej nie mogą osiągać przychodów"

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz w piśmie do wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina wnosi o niezwłocznie wydanie kolejnego rozporządzenia do Tarczy Branżowej przedłużającego stosowanie mechanizmów pomocowych, które uwzględni kody PKD branż będących w maju zamkniętych proporcjonalnie do okresu blokady.