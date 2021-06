Kiedy całkowicie pozbędziemy się maseczek? Minister zdrowia odpowiada

Wszystko wskazuje na to, że szybko nie zapomnimy o maseczkach. Minister zdrowia w czwartek rekomendował, żeby nie znosić obowiązku ich noszenia przynajmniej do końca wakacji. Nie możemy zapominać, że w okresie jesiennym może pojawić się kolejna, czwarta już fala koronawirusa. Co z obostrzeniami w okresie wakacyjnym?

- W Polsce restrykcje są bardzo liberalne. Być może z naszego punktu widzenia wydaje się to niedogodne, że musimy nosić maseczki poruszając się w publicznych przestrzeniach zamkniętych ale w Europie, ci którzy podróżowali do Hiszpanii, do Portugalii wiedzą, że tam jest bardzo duży rygor, również na zewnątrz - tłumaczył w czwartek rano w Porannej Rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o to kiedy całkowicie zniesiony zostanie zakaz używania maseczek.

Na pytanie kiedy do kina, teatru czy do kościoła będzie można pójść bez maseczki, szef resortu zdrowia doprecyzował, że chodzi o regulacje ale jednocześnie dodał, żeby nie zapominać o zdrowym rozsądku, ponieważ "czasem warto się zabezpieczać przed sytuacją w której można zostać zakażonym". - Rekomenduję, żeby nie znosić tego obowiązku- odpowiedział i dodał, że na pewno do końca wakacji będziemy ich używać. - Taka jest moja rekomendacja - podkreślił.

Niedzielski studził także nadmierny optymizm odnośnie koronawirusa, przypomniał poprzednie wakacje, gdzie "też mniej więcej poziomy zachorowań były podobne do tych, które notujemy obecnie". - Wtedy nas martwiły te wyniki, dzisiaj patrzymy na nie inaczej- wyjaśnił. Szef resortu zdrowia, dopytywany o zasadność noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych i widmo 4 fali przyznał, że może ona powstać "z różnych powodów".

- Z jednej strony dużo ludzi jest niezaszczepionych, a z drugiej pojawiają się nowe mutacje wirusa - przyznał. - Głównym ryzykiem, jeśli chodzi o naszą sytuację epidemiczną, jest pojawienie się nowych mutacji, przed którymi szczepienie nie będzie chroniło - przyznał.- To, co obserwujemy w tej chwili, nie wyczerpuje tego, co może pojawić się w przyszłości. Brytyjski wariant wirusa nauczył nas, że to jest zupełnie nowa choroba- dodał.

Mobilna aplikacja z covidowym certyfikatem - Ja już ściągnąłem aplikację, która pozwala w perspektywie końca czerwca na telefonie wyświetlać, a w tej chwili można robić to wykorzystując Internetowe Konto Pacjenta- wyjaśniał szef resortu zdrowia.

Niedzielski przypomniał, że certyfikat potwierdza to, że dana osoba została zaszczepiona i jest on wydawany bezpłatnie. - Najważniejsza korzyścią z posiadania go jest to, że można w sposób łatwy podróżować i na koniec podróżując do jakiegoś kraju lub wracając- nie wpadać w kwarantannę, bo większość krajów w Europie ma tak skonstruowane przepisy przekraczania granic, że jeśli nie mamy certyfikatu, lub zaświadczenia o przechowaniu albo negatywnego wynik testu, to wpada się automatycznie w kwarantannę, tak jest zresztą i w Polsce- wyjaśnił.

Dalsze znoszenie obostrzeń We wtorek minister zdrowia zapowiedział, że do końca tego tygodnia rząd "będzie się starał przedstawić konkretne propozycje dotyczące znoszenia kolejnych obostrzeń". - Zdajemy sobie sprawę z tego, że te kolejne etapy będą dotyczyły okresu wakacyjnego, który wszyscy już planujemy. Będziemy starali się do końca tego tygodnia przedstawić bardzo konkretne propozycje- mówił. Przyznał także, obostrzenia w Polsce są znoszone w większym stopniu niż w innych krajach europejskich. - Skala poluzowań, która ma miejsce w Polsce, jest daleko bardziej zaawansowana- stwierdził.

