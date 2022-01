Rozpowszechniali fake newsa o Kaczyńskim. Kompromitująca wpadka znanych dziennikarzy

"Na wniosek prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, rząd rozpoczął prace nad programem Tarcza Plus. Program ma zapewnić działania osłonowe chroniące przed niezamierzonymi skutkami programu gospodarczego Polski Ład" – wpis o takiej treści pojawił się w środę na twitterowym profilu „pogodno1”, który na chwilę zmienił nazwę swojego konta na „PAP”.

Niezweryfikowaną informację skomentowała też dziennikarka „Faktu” Agnieszka Burzyńska, która napisała: „Dobry prezes zabiera się za ochronę przed PŁ. Jest w tym logika”. Nabrał się również dziennikarz śledczy Wirtualnej Polski Szymon Jadczak. „Czyli teraz trzeba bronić Polaków tarczą plus przed Polskim Ładem. Może jakąś agencję albo ministerstwo powołać do jeszcze do tego” – napisał.