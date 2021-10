Róża Światczyńska: Chopin doceniłby wrażliwość i wyobraźnię Bruce’a Liu

Werdykt jury XVIII Konkursu Chopinowskiego był dla Pani w jakiejś mierze zaskoczeniem?

Zaskoczeniem nie jest na pewno zwycięstwo Kanadyjczyka z Montrealu, 24-letniego Bruce’a ( Xiaoyu) Liu. Pianisty o fenomenalnym talencie i niezwykłym wyrafinowaniu, nowoczesnego wirtuoza o rzadko spotykanej wrażliwości, godzącego różne estetyki i odmienne wizje interpretacji muzyki Chopina. Dla mnie już po pierwszym etapie było jasne, że to naturalny kandydat do wygranej. Zdziwił mnie jednak fakt, że mimo bezapelacyjnego ponoć zwycięstwa punktowego, Bruce Liu nie otrzymał żadnej z nagród specjalnych. Czyli - zdaniem jurorów - nie zagrał najlepiej ani mazurków, ani sonaty, ani poloneza, ani koncertu z orkiestrą. Trochę to zaskakujące, podobnie jak nieobecność w ścisłym gronie laureatów 17-letniej, wybitnie utalentowanej Evy Gevorgyan. Werdykty Konkursu Chopinowskiego mają jednak to do siebie, że często okazują się niespodzianką nawet dla samych jurorów. O podziale miejsc decyduje bowiem arytmetyka, a ta jest bezwzględna i czasem z powodu niewielkich różnic punktowych eliminuje osoby, których wysoka pozycja wydawałaby się zapewniona. Mam wrażenie, że tym razem ofiarą widocznej słabości systemu punktowego padła właśnie Eva Gevorgyan. Ale taka jest specyfika konkursów. Zawsze są też faworyci krytyków i publiczności, którzy z jakichś powodów nie znajdują uznania w opinii jurorów. Historia Konkursu Chopinowskiego zna wiele takich przypadków, by wymienić choćby nie dopuszczoną swego czasu do finałów ulubienicę słuchaczy i mediów z 2000 roku, przedwcześnie zmarłą, wspaniałą pianistkę rumuńską, Mihaelę Ursuleasę.