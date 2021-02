Rosyjscy dyplomaci z rodzinami wydostali się z zablokowanej Korei Północnej przy pomocy drezyny (VIDEO)

Ponieważ granice były zamknięte od ponad roku, a ruch pasażerski został zatrzymany, wybrali do domu długą i trudną drogę - podało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Facebooku. Zdjęcia udostępnione przez rosyjski MSZ pokazały dyplomatów na drezynie wypełnionej walizkami i pudłami wśród zimowego krajobrazu. Widziano ich potem wiwatujących na filmie, gdy wjeżdżali do Rosji.

Rosyjski MSZ podał, że pomysłodawcą tej podróży był trzeci sekretarz ambasady Władysław Sorokin, który osobiście przepchnął drezynę przez most kolejowy na rzece Tumen do Rosji. Stało się to po tym, jak cała grupa, w skład której wchodziła trzyletnia córka Sorokina, Varia, przejechała 32 godziny pociągiem i dwie godziny autobusem z Pjongjangu, by dotrzeć na koniec drezyną do granicy z Rosją.