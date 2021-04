Rosja: stan Nawalnego dramatycznie się pogorszył, trafił do więziennego szpitala. Niezależni lekarze: "Może umrzeć w każdej chwili" Kazimierz Sikorski

AA/ABACA/Abaca/East News

Niezależni lekarze nie dostali prawa wstępu do osadzonego w kolonii karnej Aleksieja Nawalnego. Tymczasem stan jego zdrowia pogarsza się i trafił do więziennego szpitala. Opozycjonista może w każdej chwili umrzeć, mówią niezależni lekarze. . Co wtedy zrobi Rosja?