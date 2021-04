Waszyngton: Nowe sankcje wobec Rosji. Za ingerencję w wybory w USA w 2020 roku i ataki hakerów

Sośnierz: Sześć lat w Zjednoczonej Prawicy nie było dla nas współrządzeniem, tylko dyktatem pisowskiego Goliata. Wszystko miało być inaczej

Andrzej Duda stwierdził, że z epidemią jest lepiej niż myśleliśmy. To jak myślał prezydent i jak miałoby być gorzej, gdy są dni, kiedy Polska jest na pierwszym lub drugim miejscu na świecie jeśli chodzi o umieralność. To jest dramat, powód do niepokoju. Propagandowa telewizja pokazuje obrazki z Brazylii z korowodami trumien, a śmiertelność w Polsce jest podobna. Apelowałbym do propagandzistów, żeby nie nadużywali tego przykładu, bo Brazylia ma 1500 zgonów na milion mieszkańców, a my ponad 1400 - mówi Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia (PiS), były szef NFZ, Gość DZ i Radia Piekary.