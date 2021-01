Rosja: Błyskawiczny sąd nad Aleksiejem Nawalnym na komisariacie. Opozycjonista aresztowany na 30 dni

Tak naprawdę to sąd przyjechał do Nawalnego, który z lotniska trafił na komisariat policji w podmoskiewskich Chimkach. Taką informację podała jego rzeczniczka, która kilka godzin później dodała, że opozycjonista, decyzją sądu pozostanie w areszcie do 15 lutego. Nie można wykluczyć, że niebawem postawione mu zostaną kolejne zarzuty i jego pobyt za kratami przedłuży się i to znacznie.

Sam Nawalny skomentował to, co się działo po postawieniu go przed sądem na komisariacie, a nagranie opublikowała Jarmysz na Twitterze. - Nie rozumiem, co się dzieje. Minutę temu wyprowadzono mnie z celi na spotkanie z adwokatami. Przyszedłem tutaj, a tu odbywa się posiedzenie sądu. Jacyś ludzie nagrywają to na kamery, jacyś ludzie siedzą na sali. (...) Rozpatrywana jest kwestia umieszczenia mnie w areszcie na wniosek naczelnika policji - powiedział Nawalny.- Dlaczego posiedzenie sądu odbywa się na policji? - zapytał. Ocenił, że doszło do demonstracyjnego lekceważenia obowiązujących przepisów. - To, co się tutaj odbywa, jest nieprawdopodobne - oświadczył.