Aleksiej Nawalny zatrzymany po przylocie do Moskwy. Świat potępia Kreml i domaga się uwolnienie dysydenta

Po chwili czołowy opozycjonista rosyjski, największy krytyk Władimira Putina rzucił, że idzie do kontroli paszportowej i potem pojedzie do domu. Gdy szedł do pograniczników, ucałował żonę, zniknął i szybko się okazało, że został zatrzymany przez służby.

- Nie boję się, to mój kraj, jestem niewinny, a zarzuty, jakie mi stawia władza są bezpodstawne – mówił w niedzielę do grupy zwolenników na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo Aleksiej Nawalny.

Po pięciu miesiącach wrócił do Rosji, o czym wcześniej zapowiadał. - Rosja jest moim domem, podkreślał i pytany, czy bał się powrotu i może myślał o innym wyjściu, wyjaśnił, że się nie boi i jego zwolennicy też nie powinni się bać, a o powrocie do ojczyzny marzył.

Potem cudem udało się uratować mu życie, kiedy zabrano go prywatnym samolotem z Syberii do Niemiec na leczenie. Niemieccy medycy, potem z innych zachodnich krajów, powiedzieli, że Nawalny był ofiarą zamachu, trucizny o nazwie Nowiczoka.

Czego mam się bać? Co złego może mi się przydarzyć w Rosji? powiedział reporterom, dodając, że jest niewinny popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa i czuł się obywatelem Rosji, który ma wszelkie prawo do powrotu do swojego ojczystego kraju.

Kreml widzi w Nawalnym, który tropi afery korupcyjne na szczytach władz, największego wroga. Do sieci wrzuca filmiki, z opoisem ludzi z otoczenia Putina, któryz dzięki znajomości z prezydentem doszli do ogromnych fortun. Poza tym jest on osobistym zagrożeniem dla Putina. To dlatego nie pozwolono mu wystartować w ostatnich wyborach prezydenckich. Na pewno by ich nie wygrał, ale odebrałby Putinowi wiele głosów. Sprawę załatwiła uległa Kremlowi komisja wyborcza , która uznała, że człowiek z kryminalną przeszłością ( Nawalny był skazywany za rzekome przestępstwa) jest niegodzien udziału w wyścigu po najwyższy urząd w Rosji.

I w takiej atmosferze wracał Nawalny do domu rosyjską linią lotniczą Pobieda, która jest częścią narodowego przewoźnika Rosji, Aerofłotu. Na pokładzie z Nawalnym, jego żoną i była też też grupa dziennikarzy, by śledzić pierwsze jego chwile na ojczystej ziemi.

Gdy tłum nacierał, siły porządkowe stanęły naprzeciw. Ktoś krzyknął, że Putin to palant i natychmiast śmiałka opadli stróże porządku. W końcu maszyna z Nawalnym wylądowała na Szeremietiewie. Jako powód zmiany lądowiska podano, że na Wnukowie była awaria, gdy pojazdów z „odkurzaczami” do czyszczenia pasa startowego zjechał w pryzmę śniegu.

Szefowie dyplomacji państw bałtyckich zamieścili na Twitterze oświadczenie, pisząc, że zatrzymanie Nawalnego jest dla nich nie do przyjęcia. -Żądamy jego natychmiastowego uwolnienia. Unia Europejska powinna działać szybko, a jeśli nie zostanie on zwolniony to trzeba rozważyć podjęcie działań w odpowiedzi na ten haniebny akt - czytamy we wpisie przedstawicieli Litwy, Łotwy i Estonii.

"Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego to kolejna próba zastraszenia demokratycznej opozycji w Rosji. Szybka i jednoznaczna reakcja na poziomie UE jest niezbędna. Poszanowanie praw obywatelskich stanowi podstawy demokracji. Apeluję do władz w Rosji o natychmiastowe uwolnienie zatrzymanego" - napisał polski premier Mateusz Morawiecki.

"Nie złamali Nawalnego trucizną, nie złamią go więzieniem. Niech nasza solidarność będzie jego siłą" - napisał na Twitterze Donald Tusk, szef Europejskiej Partii Ludowej

"Postępowanie władz rosyjskich wobec Aleksieja Nawalnego nie może nie mieć konsekwencji dla relacji społeczności międzynarodowej z tym krajem. W imieniu Polski - członka Rady Praw Człowieka ONZ, apeluję o międzynarodową solidarność w tej sytuacji" - napisał prezydent Andrzej Duda .

Doradca ds. Bezpieczeństwa narodowego prezydenta elekta USA Joe Bidena, Jake'a Sullivana, wezwał do uwolnienia Nawalnego i do „pociągnięcia do odpowiedzialności” osób odpowiedzialnych za jego zatrucie.

Zatrucie Nawalnego trafiło w ubiegłym roku na czołówki gazet na całym świecie i skłoniło Unię Europejską do nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. W odpowiedzi na zatrzymanie opozycjonisty, Amnesty International, określiła Nawalnego mianem więźnia sumienia i wezwała Moskwę do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia go.

Aresztowanie Nawalnego jest kolejnym dowodem na to, że władze rosyjskie starają się go uciszyć. Jego zatrzymanie tylko podkreśla potrzebę zbadania jego zarzutów, że został otruty przez agentów państwowych działających na rozkaz najwyższych szczebli – mówiła Natalia Zviagina, dyrektor moskiewskiego biura Amnesty International .