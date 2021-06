Roger Waters odrzucił propozycję ogromnych pieniędzy od twórcy Facebooka, mówiąc: Pieprz się!

Roger Waters z zespołu Pink Floyd ostro zareagował na propozycję szefa Facebooka Marka Zuckerberga, który zaproponował ogromne pieniądze za wykorzystanie jednego z jego utworów w kampanii w mediach społecznościowych. Odpowiedź muzyka brzmiała: pieprz się!

Nie wiadomo, o jaka sumę chodziło. Wiadomo za to, że mowa była o chęci wykorzystania utworu z roku 1979 "Another Brick in the Wall, Part 2" w kampanii reklamowej na Instagramie. Ponadto założyciel legendarnej grupy nazwał Zuckerberga idiotą.

Waters tłumaczył odmowę tym, że, jego zdankiem, twórca Facebooka chce portal uczynić jeszcze potężniejszym, i dlatego uznał, że nie będzie kolejną cegiełką na ścianie Facebooka. Basista i główny autor tek-stów Pink Floyd ujawnił to na konferencji prasowej.

77-letni Waters odczytał list od Zuckerberga z propozycją, po czym padły mocne słowa w odpowiedzi. Widownia odpowiedziała muzykowi oklaskami.