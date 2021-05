Facebook, YouTube i Instagram. Które serwisy najczęściej odwiedzamy w godzinach pracy? Co na to pracodawcy? Maciej Badowski

Zdecydowanie najczęściej wymieniany był Facebook, na drugim miejscu YouTube a podium uzupełnia Instagram. 123RF

Niemal 2/3 Polaków przynajmniej raz w tygodniu korzysta z mediów społecznościowych w godzinach pracy. - Tylko 15 proc. z badanych, którzy przyznali, że w pracy zaglądają do social mediów wykorzystuje je wyłącznie do celów służbowych. Blisko połowa – zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych- tłumaczy nam ekspertka. Najbardziej popularnymi kanałami używanymi w pracy są Facebook, YouTube i Instagram. Za podium znalazły się LinkedIn i Twitter.