Ranking miast 2020. Gdzie warunki mieszkaniowe są najlepsze? Poznaj zwycięzców i przegranych

Mieszkanie Plus w Toruniu 2020: jakie warunki? Zobacz wizualizacje. WNIOSEK Gdzie powstaną bloki? Sprawdź! Projekt Mieszkanie Plus

"Mieszkanie Plus" w Toruniu. Jak złożyć wniosek? Kto może się starać? Nowe domy w ramach programu “Mieszkanie Plus” w Toruniu powstają przy ul Okólnej. Jakie są zasady przyznawania tych lokali i kto może się o nie ubiegać? Realizacja rządowego programu ma na celu zminimalizować powstały deficyt mieszkaniowy, który w Polsce jest obecnie oszacowany na prawie 2 tysiące mieszkań. Sprawdźcie na wizualizacjach jak będzie wyglądało nowe osiedle na lewobrzeżu oraz poznajcie zasady przyznawania mieszkań plus w Toruniu. Do kogo skierowany jest ten rządowy program? O wszystkich szczegółach dotyczących Mieszkania Plus w Toruniu przeczytasz w poniższym materiale.