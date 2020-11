Jak koronawirus zmienił rynek nieruchomości w 2020 r.? Poznaj 10 ciekawych faktów

Mimo utrudnień związanych z pandemią we wrześniu 2020 r. padł rekord, jeśli chodzi o liczbę rozpoczętych budów. W całej Polsce domów i mieszkań w budowie było aż 26 232, czyli o 21,6 proc. więcej niż przed rokiem. Takiego wyniku GUS nie odnotował jeszcze nigdy (dane są zbierane od 2005 roku).Według Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wszystko wskazuje na to, że w 2020 r. padnie też rekord liczby mieszkań oddanych do użytkowania – 220 tysięcy. Jeśli tak się stanie, będzie to najwyższy wynik od lat 80. XX wieku.

Karolina Misztal / PPG / ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE