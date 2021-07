Rada Polityczna wybrała władze PiS. Mateusz Morawiecki wiceprezesem

Kaczyński: Trwa akcja skierowana przeciw partii rządzącej

- Zaczynamy pierwsze posiedzenie Rady Politycznej PiS, które ma wybrać władze partii, dlatego jest ono ważne. Jest to również dobra okazja do przedstawienia spraw, które są przed nami. Będąc u władzy mamy ogromne zadania, możliwości i szanse dla Polski – powiedział w niedzielę Jarosław Kaczyński. - Aby realizacja Polski Ład była dla naszej Ojczyzny przełomowym czasem, musimy załatwić kwestie, które z tym przedsięwzięciem społecznym, gospodarczym mają związek pośredni, ale są istotne - to m. in. wybranie dobrych władz naszej formacji – dodał.