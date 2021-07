Donald Tusk znów obejmie stery PO. "Wróciłem na 100 procent"

Trwa Rada Krajowa PO, na której zapaść mają kluczowe decyzje dotyczące przyszłości ugrupowania. Dotychczasowy lider PO Borys Budka oświadczył, że władzę w ugrupowaniu przekazuje Donaldowi Tuskowi. - Wróciłem na sto procent. Jestem tu po to, żeby przywrócić wolę zwyciężania -oświadczył Donald Tusk.

3 lipca warszawska Hala Expo zgromadziła polityków i działaczy Platformy Obywatelskiej z całego kraju. W obradach bierze udział Donald Tusk, były premier i szef Rady Europejskiej, obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej. Szef PO Borys Budka podkreślił, że miniony rok był rokiem próby i wyzwań. - Szacunek do drugiego człowieka to właśnie jest obywatelskość Platformy Obywatelskiej (…) Wspólnie przedstawiliśmy bardzo wiele kompleksowych propozycji programowych, pokazaliśmy jak powinno funkcjonować państwo. Udało nam się wspólnie, jako opozycji, wygrać wybory w Rzeszowie, pokazaliśmy, że współpraca opozycji jest kluczem do zwycięstwa - mówił. Polityk stwierdził, że w kraju, który „coraz bardziej pogrąża się w jedynowładztwie”, Platformie udało nam się stworzyć „oazę demokracji”. - Senat stał się miejscem, gdzie zatriumfowała demokracja – mówił. - Dzięki postawie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej uchroniliśmy Polskę przed nielegalnymi wyborami kopertowymi (…) Udało nam się także ożywić społeczeństwo dzięki kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego, wiem, że dzięki temu będziemy wygrywać kolejne wybory – dodał poseł.

Budka: Nie czas na własne aspiracje Borys Budka wskazał, że pandemia pokazała jak kluczowe w polityce są zaufanie, lojalność i współpraca, a Platforma jest „silna i zwycięża, gdy wszyscy wokół niej są zjednoczeni”. - Gdy 1,5 roku temu obejmowałem fotel szefa PO mówiłem, że to będzie partia odważnych decyzji, ale sam potrafię to zrobić, stawiam przyszłość kraju wyżej od własnych ambicji (…) Nie czas na własne aspiracje, gdy płonie dom, ten dom jest podpalany od kilku lat, musimy razem ten dom odbudować – oświadczył. Wskazał, że nikt nie zrobi tego dziś lepiej niż Donald Tusk. - Na moje zaproszenie i prośbę Donald Tusk wraca do polskiej polityki (…) Wraca w 100 procentach, by zaangażować się w budowę lepszej przyszłości, bo to nie jest praca na pół etatu, czasami jest tak jak w sztafecie, że trzeba przekazać pałeczkę – stwierdził.

- Chcę ci drogi Donaldzie przekazać stery Platformy Obywatelskiej, chcę, żebyś poprowadził nas do zwycięstwa (…) Jesteśmy winni Polakom odbudowanie Polski. Kto inny będzie nadawał się do tego lepiej niż człowiek, który przeprowadził Polskę suchą stopą przez kryzys gospodarczy? To nie jest tylko moja decyzja, to jest możliwe, bo udało nam się stworzyć drużynę, dzięki postawie Ewy Kopacz i Bartosza Arłukowicza – oświadczył Borys Budka. Tusk: Wróciłem na 100 procent – Tak, wróciłem. Wiem, że trochę długo czekaliście. Nie żebym uwierzył że wszyscy w Polsce czekali z utęsknieniem na mój powrót, ale wystarczająco dużo Polaków z dobrą energią, z wiarą w to, że można zmienić ten fatalny układ, który dzisiaj dusi Polskę chyba czekało z jakąś wiarą, że mogę pomóc w tym, aby właśnie ten czarny sen się skończył. Wróciłem, jak powiedział Borys, na 100 procent – oświadczył Donald Tusk.

Nowy szef Platformy dodał, że wrócił „nie tylko powodowany własną determinacją, ale także dlatego, że członkowie PO stanowią zespół naprawdę niezwykłych ludzi”. - Nie chcę zanudzać polskiej opinii publicznej szczegółami partyjnych gier, układanek, wszyscy mają tego powyżej uszu. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, że mam swoje lata i tej polityki się naoglądałem. Uczestniczę w niej od końca lat 70-tych. Naprawdę jesteście unikatowym zespołem ludzi dobrej woli. Każdy ma ambicje, każdy ma aspiracje, swoje przegrane i wygrane – mówił. Tusk wskazał, że objęcie przywództwa w PO zaproponował mu sam Borys Budka. - To dało mi wiarę, że mogę pracować z ludźmi, którzy naprawdę chcą zrobić coś dobrego, zupełnie nie patrząc na własne interesy. Gdybym nie wierzył, a uwierzyłem w to od razu, od pierwszych naszych spotkań, że jesteście gotowi naprawdę do wyjątkowych rzeczy, czynów, to bym nie wracał do polskiej polityki, a dzięki wam, waszej otwartości, gotowości podjęcia razem walki, jestem tutaj dzisiaj na 100 procent – stwierdził Donald Tusk na Radzie Krajowej PO.

Aspiracje do fotela szefa PO Kilka dni temu posłanka PO Agnieszka Pomaska potwierdziła, że Borys Budka rozważa oddanie sterów partii. - Natomiast takiej decyzji ostatecznej nie podjął. Zadałam mu to pytanie – tłumaczyła w TVN24. - Rozmawialiśmy też w kontekście sobotniej Rady Krajowej i tych różnych artykułów, które są w gazetach, które są częściowo prawdziwe, częściowo nieprawdziwe. Na pewno nieprawdziwe jest to, że wszystko wiadomo, jest jakieś wielkie porozumienie i następuje wielka zmiana. Takiej decyzji na pewno nie ma. Różne rozmowy się toczą i będą toczyły się do piątku, jak nie do soboty – mówiła parlamentarzystka.

Pomaska stwierdziła, że w Platformie jest „wielu prominentnych polityków, którzy też są gotowi do takiej szczerej, otwartej rozmowy o przyszłości PO”. - Mamy przecież Rafała Trzaskowskiego, który jest ogromnym kapitałem Platformy. Na pewno w tym gronie Rafał Trzaskowski, Donald Tusk, Borys Budka, powinno się po prostu rozstrzygnąć. I mówię rozstrzygnąć w takich kategoriach pozytywnych. Tzn. nie wyobrażam sobie, żeby dla kogoś tutaj nie wystarczyło miejsca – mówiła.

Dodała jednak, że „dwie najsilniejsze osoby w polskiej polityce w ogóle” to właśnie Donald Tusk i Rafał Trzaskowski. - To wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, który zdobył ponad 10 milionów głosów w wyborach prezydenckich, jest prezydentem Warszawy i jest kluczową postacią w PO. Między nim a Donaldem Tuskiem powinny się toczyć rozmowy – powiedziała.

Seria spotkań Tusk-Budka-Trzaskowski Kilkugodzinne czwartkowe rozmowy czołowych polityków PO, dotyczące zaangażowania się Donalda Tuska w działania partii nie przyniosły rozstrzygnięcia. Tym samym, przed sobotnią Radą Krajową PO nadal nie wiadomo, to finalnie obejmie władze w ugrupowaniu. Negocjacje w tej sprawie mają były kontynuowane w piątek i na nim zapadły kluczowe decyzje ws. przywództwa w PO.

Darmowe badania dla czterdziestolatków