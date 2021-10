Rada Medyczna rekomenduje lockdown? Prof. Horban rozwiał wątpliwości

– Niestety ten trend wzrostowy i to na wysokim poziomie utrzymuje się. To jest w tej chwili ponad 90% w stosunku do ubiegłego tygodnia - mówił Waldemar Kraska w „Sygnałach dnia” radiowej Jedynki.

Dopytywany o to, czy będą jakieś dodatkowe obostrzenia na 1 listopada, przewodniczący Rady Medycznej stwierdził, że „cmentarze są na świeżym powietrzu”. – Jeżeli będziemy przestrzegali zasad 1,5-2 metry od siebie, to nawet nie jesteśmy entuzjastami noszenia masek na świeżym powietrzu. Trzymajmy dystans – dodał.

Pytany o to, czy Radę Medyczną zaskoczył wzrost zachorowań na koronawirusa, prof. Horban powiedział, że nie. – To było do przewidzenia. Mówimy od dawna, jak to będzie wyglądało, dlatego że ta krzywa jest bardzo podobna do krzywej zachorowań, która miała miejsce na jesieni zeszłego roku i na wiosnę tego roku – wskazał. Podkreślił, że „ci, którzy są zaszczepieni praktycznie nie chorują, a jeżeli chorują to nie idą do szpitala, bo przechorowują to lekko”. – Krzywa będzie się układać bardzo podobnie, ale mamy nadzieję, że będzie ona mniejsza, tzn. nie będziemy mieć kilkunastu albo kilkudziesięciu zachorowań dziennie, bo jednak większość osób zaszczepionych nie zachoruje, być może będziemy mieć maksymalnie 10-15 tys. zachorowań dziennie – ocenił.