Koronawirus w Polsce. Kraska: Trend wzrostowy utrzymuje się na wysokim poziomie. Ponad 90 proc. w stosunku do ubiegłego tygodnia

– Niestety ten trend wzrostowy i to na wysokim poziomie utrzymuje się. To jest w tej chwili ponad 90% w stosunku do ubiegłego tygodnia. Czyli widzimy, że tych nowych przypadków na pewno będzie w ciągu najbliższego tygodnia przybywało – przekazał.

Także przybywa osób, które muszą być podłączeni do respiratorów. Obecnie jest są to 444 osoby, w ciągu doby przybyło 14 osób. -Tutaj obserwujemy niestety, że przy zakażeniu wariantem Delta pacjenci coraz częściej niestety trafiają do polskich szpitali. Coraz częściej muszą być hospitalizowani i to jest bardzo niepokojący trend. – mówił Kraska.