Psycholog Justyna Dadok: To na seniorach i osobach samotnych pandemia zebrała największe żniwo

Jaka jest Pani refleksja, jeśli chodzi o kondycję społeczeństwa w kontekście trwającej od dwóch lat pandemii? Krótko mówiąc – co nas czeka?

Jeśli chodzi o ogólną kondycję to jest ona kiepska, zwłaszcza ta psychiczna. Mówią o tym także badania przeprowadzone na różnych grupach wiekowych. Niełatwo natomiast odnieść się do tego co nas czeka, nawet jeśli się dysponuje obserwacjami czy badaniami dotyczącymi tego, co wydarzyło się z nami do tej pory i co się dzieje teraz. W istocie nie wiemy przecież, co się będzie działo za miesiąc, za pół roku czy rok. Niewykluczone, że ze skutkami pandemii będziemy się mierzyć nawet za kilka lat, a może i nawet w kolejnych pokoleniach. To co mogę powiedzieć, to, to że bez wątpienia czekają nas dalsze zmiany. Fakt jest też taki, że wiele zależy od nas samych i tego jak do nich się ustosunkujemy, od naszej elastyczności i gotowości do zmiany naszego życia.