Przybędzie odcinkowych pomiarów prędkości. Chodzi o 39 lokalizacji w 13 województwach

- Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD planuje objąć kontrolami z wykorzystaniem odcinkowych pomiarów prędkości 39 lokalizacji, które zostały wytypowane na postawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowanej przez Instytut Transportu Samochodowego- czytamy w komunikacie. CANARD GITD ogłosił przetarg na dostawę i montaż urządzeń.

Na liście znajduje się 39 odcinków dróg w 13 województwach:

5 w województwie łódzkim

po 4 w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim,

3 w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim,

po 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim oraz pomorskim,

1 na terenie województwa opolskiego.

Jak wskazano, "wykonawca musi dostarczyć i zainstalować, po uzyskaniu wszystkich zezwoleń i wykonaniu niezbędnych prac budowlanych, 39 systemów opp dostosowanych do specyfiki danego odcinka drogi". Wśród funkcjonalności urządzeń znalazły się: możliwość rejestracji naruszeń na co najmniej trzech pasach ruchu niezależnie od tego, po którym pasie porusza się mierzony pojazd. Systemy muszą wykonywać pomiary bez przerwy, również w trudnych warunkach pogodowych, rejestrować prędkość pojazdów co najmniej od 30 do 220 km/h, identyfikować rodzaj pojazdu, wykonywać wysokiej jakości zdjęcia bez względu na porę dnia. Wyłoniony w przetargu wykonawca, od dnia podpisania umowy, będzie miał 70 tygodni na montaż urządzeń.