Protest przeciwników ustawy medialnej w Warszawie. Donald Tusk: Jesteśmy tu dziś w obronie wolnych mediów

Do manifestujących zwrócił się między innymi Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN i członek zarządu TVN Grupa Discovery, a także Jacek Żakowski z tygodnika "Polityka", Jarosław Kurski z "Gazety Wyborczej", Piotr Pacewicz z OKO.press, Bogumił Kolmasiak z Akcji Demokracji, Kinga Łozińska z KOD oraz zaproszeni prawnicy.

Tusk: Jesteśmy tu dziś w obronie wolnych mediów i wolnego słowa

Swoje wystąpienie przed zebranym tłumem miał również przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

- Nie będę mówił do prezydenta Dudy, będę mówił do nas, w imieniu tych, którzy nie mogli wyjść dziś na ulicę w obronie wolnych mediów - mówił Tusk do zgromadzonych. - Jesteśmy tu dziś w obronie wolnych mediów i wolnego słowa, ale chciałbym, żebyśmy każdego dnia myśleli o tych, których dotyka drożyzna, których bliscy chorują na COVID, a nie ma dla nich miejsca w szpitalach - podkreślał.