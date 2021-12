Protesty w całej Polsce przeciwko ustawie medialnej [LISTA] [ZDJĘCIA] W Warszawie na demonstracji m.in. Donald Tusk

Protesty przeciwko ustawie medialnej. Gdzie odbyły się demonstracje?

Skąd "lex TVN"? Co zmienia ustawa medialna

Amerykański koncert w oświadczeniu wydanym decyzji Sejmu ocenił, że doszło do „bezprecedensowego zamachu na wolne media”.

"To działanie wymierzone w największego i najważniejszego polskiego sojusznika, bo to na Stanach Zjednoczonych opiera się polskie bezpieczeństwo i duża część polskiej gospodarki. TVN Grupa Discovery i Discovery Inc. są zdeterminowane do obrony swoich inwestycji w Polsce i użyją wszystkich środków prawnych, by misja naszych mediów w Polsce była kontynuowana" – wskazano.

Przeciwni nowelizacji ustawy medialnej posłowie opozycji uważają, że jest ona sprzeczna z zawartą z USA ustawą handlową. Zarzucają też Prawu i Sprawiedliwość atak na krytyczne wobec rządu media.